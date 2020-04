Verjaardagsrondje in het (ex-)peloton: Deens kampioen, 'Moncoucou' en Belgen

30 april 2020 is de verjaardag van heel wat (ex)-coureurs,, zij moeten nu allemaal in hun kot blijven terwijl ze vieren.

Beginnen doen we met de Belgen:

Theuns is een sprinter die ook op de kasseien goed zijn draai vindt. Hij is geen veelwinnaar, maar mag normaal gezien toch ieder seizoen een paar keer zijn handen in de lucht steken. De grootste overwinning van Theuns tot nu toe is ongetwijfeld de vierde etappe van de Binckbank Tour in 2017. In datzelfde jaar werd hij achtste in Parijs-Roubaix.

Eric Van Lancker rijdt uiteraard al lang niet meer mee in het peloton, maar was 30 jaar geleden wel één van de beste heuvelmannen van België. Na ereplaatsen in Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije won Van Lancker de Amstel Gold Race in 1989. Een jaar later won hij Luik-Bastenaken-Luik. In 1986 won hij in Parijs-Nice een bergetappe met aankomst op de mythische Mont Ventoux.

Michael Morkov (35)

De Deen Michael Morkov geldt al jaren als één van de beste lead-outs ter wereld. Samen met Richeze leidde hij Viviani keer op keer goed af in de Ronde van Frankrijk van 2019. Hij is tevens de huidige Deense kampioen, al voor derde keer. Morkov is ook een getalenteerde pistier. In 2009 werd hij wereldkampioen ploegkoers.

David Moncoutié (46)

Moncoutié, oftewel 'Moncoucou' was een goede klimmer die heel zijn carrière bij Cofidis reed. Klassementsambities kon hij nooit waarmaken omdat hij net onder de topklimmers zat en een te matige tijdrit had, maar Mouncoutié won in totaal wel 6 etappes in grote rondes, waarvan 2 in de Tour en 4 in de Vuelta. In de Vuelta won hij ook nog eens 4 keer de bergtrui.

Ook jarig vandaag: Marcel Sieberg (38), Jakub Mareczko (26) en Ivan Santaromita (36).