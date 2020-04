Victor Campenaerts is de beste tijd in 'De Container Cup' kwijt

Amper één dag is het record van Victor Campenaerts in 'De Container Cup' blijven staan, nadat hij het best uit de verf kwam in een duel met zijn vriendin Fanny Lecluyse. Gelukkig staat zijn werelduurrecord iets vaster op de tabellen. Judoka Dirk Van Tichelt is de nieuwe leider.

Met een tijd van 10 minuten, 5 seconden en 43 honderdsten had Campenaerts tijdens zijn sessie ruim beter gedaan dan de vorige toptijd van Toon Aerts. Desondanks zou Campenaerts dus niet lang aan de leiding staan. Van Tichelt scherpte zijn tijd aan met twee seconden. Deze keer zakte er eens geen wielrenner af naar de Container Cup: het ging tussen Van Tichelt en voetbalster Tessa Wullaert. Die laatste bracht het er overigens veel minder goed vanaf dan Fanny Lecluyse, de enige andere vrouw die al meedeed. Victor Campenaerts kan dus wel trots zijn op zijn vriendin en moet nu zelf hopen dat zijn tweede plaats in de volgende afleveringen niet in het gedrang komt.