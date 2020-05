Sprinter van Deceuninck-Quickstep beseft hoe kritisch de situatie is: "Tour de France moet doorgaan!'

Sam Bennett zit in met de toekomst van het wielrennen. De Ierse topsprinter beseft dat de coronacrisis niet te lang meer mag duren voor het voortbestaan van de koers.

"Hopelijk gaan de Tour de France en andere races die anders ingepland zijn nu wel door. Die nieuwe data geven ons motivatie om te trainen, maar het is wel een akelige financiële situatie", zegt Bennett aan Cyclingnews.

"Wielrennen is een business en we moeten dit jaar nog koersen of ik vrees dat de hele businessstructuur in elkaar stuikt. De Tour de France moet plaatsvinden", is hij resoluut. "Als de crisis zo hard zal toeslaan als voorspeld, is sponsoring het eerste dat zal wegvallen en dat baart me zorgen want dat is onze job. Ik hoop en denk dat iedereen gemotiveerd is om verder te doen."