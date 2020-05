🎥 Niet exact wat hij zijn coach vertelde: Froome gaat met zijn typische kleine verzet 'all-in' op TikTok

Froome had in elk geval tegen zijn trainer gezegd dat hij het rustig aan ging doen. Dat schrijft de renner zelf op Twitter. Tot hij het blijkbaar voelde kriebelen om toch nog wat af te zien op de fiets. Froome maakt er meteen een Wahoo All In-sessie van.

Deze All In-sessies zijn speciale indoor trainingen die de nadruk leggen op kracht en ook yoga en mentale training. Voor de verschillende sporttakken ziet zo'n training er wel anders uit en Froome kan die voor het wielrennen dus wel smaken.

Me to my coach “I’m just going to take it easy today”. Also me 👇😬 #WahooAllIn @TeamINEOS @ScienceinSport @tiktok_uk https://t.co/x64wPxsgzh pic.twitter.com/2gA3RunfTY