Cavendish doet Everesting Challenge met Ineos-renner: "Ik doe mijn hoed af voor iedereen die dit afgewerkt heeft"

Mark Cavendish weet zich nog wel bezig te houden. Dat bleek al toen hij een eigen hometrainer ineen stak voor zijn tweejarig zoontje Casper. Ook het serieuzere werk op de rollen schuwt 'Cav' niet: hij heeft de Everesting Challenge geda

Dat is één van de nieuwe rages in de wielerwereld: tijdens een rit op Zwift evenveel hoogtemeters overbruggen dan wanneer je de Mount Everest zou beklimmen. Dat zijn er 8848. Onlangs slaagde amateurfietster Fien Lammertyn er al in en ook profrenner Giulio Ciccone waagde zich er aan. Richie Porte deed het vorig jaar in het echt op een klim in Nice.

In coronatijden ligt het iets meer voor de hand om het via Zwift te doen en zo zag Mark Cavendish het ook. Tegelijkertijd met zijn poging deed ook Luke Rowe van Team Ineos de Everesting Challenge. Na het vervolledigen van zijn eigen poging reageerde Cavendish op Instagram.

"We hadden het idee al enkele weken geleden, maar wachtten tot we wisten dat het slecht weer ging zijn. Ik doe mijn hoed af voor iedereen die dit afgewerkt heeft, in welke hoedanigheid dan ook." Cavendish geeft tenslotte nog enkele statistieken van zijn sessie mee: 8848 hoogtemeters in één beklimming, in totaal 211 kilometer gereden in 10 uur, 37 minuten en 32 seconden.