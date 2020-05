Frankrijk zet voorlopig licht op groen voor de Tour, maar maakt zich op voor nog lange strijd met coronavirus

De Franse regering had al aangekondigd dat massa-evenementen tot 1 september niet zouden toegelaten worden, maar dat dit niet noodzakelijk nefast hoefde te zijn voor de Tour. De minister van Sport sprak zich ook al dikwijls uit over de Tour. Nu staat het vast: deze kan in principe doorgaan...

De renners zullen van 29 augustus tot 20 september dus jacht kunnen maken op etappezeges in de Tour. De overheid heeft hiervoor officieel het licht op groen gezet. Tenminste als de wielerwedstrijd aan de gezondheisvoorwaarden voldoet. Het hangt dus allemaal af van de evolutie van de pandemie, want het is niet omdat de regering de Tour wil laten doorgaan, dat het de teugels viert in de strijd tegen het coronavirus. Integendeel. Frankrijk wil de noodtoestand met twee maand verlengen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Oliver Véran bekendgemaakt. NOODTOESTAND TOT 24 JULI Het wetsontwerp wordt maandag voorgelegd aan het parlement. De noodtoestand zal in Frankrijk dus al zeker van kracht zijn tot 24 juli. Volgt er nadien nog eens een verlenging, dan komen de voorwaarden waar de Tour aan moet voldoen alsnog onder grote druk te staan.