Gesink leidt samen met de derde uit de Tour van vorig jaar Jumbo-Visma naar winst in virtuele Giro

In de virtuele Giro is Jumbo-Visma erin geslaagd om prijs te rijden. De Nederlandse formatie was al enkele keren niet ver uit de buurt met een ereplaats, maar deed het nu in de vijfde etappe echt het. Het duo Gesink-Kruijswijk bleek een winnende combinatie.

In de vijfde etappe moesten de renners virtueel van Bocca del Braulio naar Laghi di Cancano rijden. Op de rollen uiteraard, over een afstand van zo'n dertig kilometer. Robert Gesink bleek onder de deelnemers de man in vorm. Hij zette met 53 minuten en 5 seconden de beste tijd neer. GESINK NOG RUIM MINUUT SNELLER DAN KRUIJSWIJK Ook zijn ploegmaat Steven Kruijswijk deed het verre van slecht. Die weet natuurlijk wel wat het is om te presteren in een grote ronde na zijn derde plaats in de Tour van 2019. Kruijsweek deed er 1 minuut en 17 seconden langer over dan Gesink en reed de derde tijd. In de virtuele Giro gaat het echter om wat de teams wet hun twee renners presteren. De tijden van Gesink en Kruijswijk samen geteld bezorgde Jumbo-Visma de ritzege.