Victor Campenaerts overhandigt mondmaskers aan dienstencentrum waar ook familielid woont

Victor Campenaerts maakt zich in coronatijd nog uiterst nuttig. Bijvoorbeeld door mondmaskers te bezorgen aan een dienstencentrum. Ze kunnen er in Borgerhout alleen maar gelukkig mee zijn. Het was overigens een zorgvuldig uitgekozen dienstencentrum waar Campenaerts langsging.

Van in zijn woonplaats Winksele begon Campenaerts aan een fietstocht van zo'n zestig kilometer richting Borgerhout, waar dienstencentrum Den Bleek is gevestigd. De grootmoeder van Campenaerts is daar één van de bewoonsters.

Zij mocht het honderdtal mondmaskers dat de wielrenner kwam overbrengen in ontvangst nemen, samen met een gehandtekend t-shirt dat verwijst naar zijn werelduurrecord. De mondmaskers werden geproduceerd door Bioracer, een bedrijf dat zich normaal bezighoudt met wielerkledij.

MET DRIE OP EEN APPARTEMENT

Het materiaal zal alleszins goed van pas komen in deze voor iedereen vreemde tijden. Al zat Campenaerts vorig jaar in Namibië toch ook al in een soort lodkdown. "We zaten daar met drie in een huis en nu ook. Ik zit samen met mijn beste maat Jef en mijn vriendin Fanny op een appartement. Uiteraard wil je wel wedstrijden, maar het is ook wel eens leuk om geen stress te hebben", vertelt de NTT-renner aan ATV.

Een heel andere levensstijl is het sowieso. "We zijn er heel hard mee bezig om als ploeg en als topsporters te blijven functioneren. Ik denk dat de gemiddelde Belg vijf keer zoveel sport als hij in zijn normale leven doet."