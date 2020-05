Chris Froome: "We zijn onszelf nog altijd aan het verantwoorden na het Armstrong-tijdperk"

Ookal is de wielerwereld een grondige metamorfose ondergaan en erop vooruitgegaan op vlak van anti-doping, toch vindt viervoudig Tourwinnaar Chris Froome dat wielrenners nog altijd boete aan het doen zijn voor de daden die gepleegd zijn door het 'Armstrong-tijdperk'.

Tijdens een Instagram-interview met cricketspeler Pietersen blikt Froome terug op de beginjaren van zijn carrière, vooral om het hele doping-circus in kaart te brengen.

"Ik ben prof geworden in 2008 en dacht dat dat een goede periode was, 'the crazy years' lagen achter ons dacht ik", blikt Froome terug. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik 23 was bij Barloworld en in de Tour de France zat. Er werden veel renners uit koers gezet, zelfs ploegmaat Dueñas werd met handboeien afgevoerd. Dat heeft mijn ogen geopend. Vanaf dan werd er ook een biologisch paspoort bijgehouden van iedereen en moeten we elke dag registreren waar we zijn."

De vraag over Amstrong kwam niet zomaar op bij Pietersen. Hij zei dat hij vanaf zijn bekentenis eigenlijk de sport niet meer begon te volgen en zijn liefde voor de koers verloor. Hoewel Armstrong niet de enige renner was die doping gebruikt heeft, wordt hij wel als boegbeeld gebruikt voor die periode aangezien de Amerikaan 7 tourzeges gewonnen had (die later geschrapt werden).

"We zijn onszelf nog altijd aan het verantwoorden"

Hoewel Froome de naam van Armstrong niet uitspreekt, verwijst hij wel naar de periode net voor de start van zijn carrière.

"We moeten onszelf nog steeds verantwoorden voor de dingen die zijn gedaan hebben. Dat tijdperk heeft ongelooflijk veel schade berokkend aan de wielersport. Ik denk niet dat ik ooit de Tour 4x had kunnen winnen als er niets veranderd was. Het wielrennen leeft nu in betere tijden", is de Brit hoopvol voor het heden en de toekomst.

"Het is frustrerend om ons altijd te moeten verantwoorden en dat sommigen niets geloven van onze prestaties, maar wat kunnen we eraan doen? Wij weten dat we het correct doen en niets te verbergen hebben."