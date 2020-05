Flanders Classics kant zich tegen idee om tv-geld te herverdelen om één simpele reden

Flanders Classics is niet voor het idee om de tv-gelden van de eengadskoersen te herverdelen omdat er simpelweg bijna geen geld is om te verdelen. "In Vlaanderen is er bij de organisatoren een geldtekort", klinkt het.

In het wielrennen gaat al het geld van de tv-rechten rechtstreeks naar de organisatoren en niet naar de teams. Maar de tv-gelden herverdelen zit er voor Flanders Classics niet in. "Er valt bijna niets te verdelen", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel aan Sporza. "Er is een serieus verschil in tv-geld rond een eendagskoers en een grote ronde." Sporza weet dat ASO zo'n 60 à 70 miljoen euro incasseert voor de Tour.

"In het geval van de Tour, mogen de teams klagen. Bij ASO hebben ze geld te over", zegt Marko Heijl van Soudal. "Maar bij de meerderheid van de organisatoren is er geld tekort."

"Betere versie van het wielrennen neerzetten"

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma en vicevoorzitter van de belangenvereniging van profesiionele wielerteams, beseft ook dat ze niet moeten raken aan de inkomsten van de organisatoren.

"We moeten een betere serie van het wielrennen neerzetten", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat het tv-geld én de commerciële inkomsten zullen stijgen. Die extra inkomsten moeten we via een verdeelsleutel verdelen. Iedereen houdt wat hij heeft en kijkt hoe we het samen groter kunnen maken."