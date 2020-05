Patrick Lefevere spreekt verzoenende taal: "Dit is niet het moment"

Patrick Lefevere vindt het geen goed moment om in conflict te gaan met Tourorganisator ASO. Normaal gezien is Lefevre één van de eersten om problemen aan te kaarten en gesprekken in gang te zetten, maar niet tijdens het coronatijdperk zegt hij.

"Alle respect voor Renaat Schotte, maar hij is fout wanneer hij zegt dat dit het ideale moment is om het wielrennen te hervormen", opent Lefevere zijn column in Het Nieuwsblad. "We hebben als team op dit moment geen poot om op te staan. Ik ga nu geen oorlog voeren met de ASO, ik zal al heel blij zijn als we de Tour de France kunnen rijden", klinkt hij verzoenend.

"En als ze 7 renners willen in plaats van 8, worden het er 7. Als we nu oorlog voeren, zullen er geen 10 teams overblijven in de WorldTour volgend jaar", vreest Lefevere. Ookal valt een groot deel van het wielerseizoen in het water, de Tour de France blijft het orgelpunt voor de sponsers en zorgt ervoor dat ze drie weken lang in meer dan 100 landen te zien zijn. Het lijkt erop dat enkel de Tour ervoor kan zorgen dat enkele wielerteams niet failliet zullen gaan.