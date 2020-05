Spaanse wielerbond vraagt uitzondering voor renners "voor hun veiligheid"

De Spaanse wielerbond heeft bij het Ministerie van Volksgezondheid meer vrijheid gevraagd voor professionele renners. Voor de veiligheid van de renners zou het veel beter zijn denkt de wielerbond.

Ook in Spanje zijn ze stilletjes de teugels van de lockdown aan het loslaten. Sportieve activiteiten mogen in de eigen woonplaats nog van 6u tot 10u 's ochtends. Maar volgens sommige media zouden professionele sporters hierop een uitzondering krijgen. Zij mogen dan onder begelijding ook op andere uren buiten komen om te sporten.

Maar aangezien die uitzondering niet bevestigd is, roept de Spaanse wielerbond op om de profrenners een uitzondering te geven op de regel. "We maken ons zorgen over de veiligheid want onze leden moeten trainen op wegen vol mensen of recreatieve fietsers dan. Dat is een groot risico voor ongevallen", laat de wielerbond weten in een perscommuniqué.