🎥 Belgisch klimtalent van Lotto heeft ook groot hart voor tennis en krijgt hulp om fiets schoon te houden

Bij Lotto Soudal houden ze nog altijd hun lockdown journals. In het meest recente filmje is het Steff Cras, de klimmer uit de Kempen, die een blik geeft in zijn activiteiten. Blijkt dat niet enkel wielrennen een passie is van Cras.

Na twee jaar bij Katusha-Alpecin maakte Steff Cras de overstap naar Lotto, maar veel kansen om zich te bewijzen heeft hij daar door corona nog niet gekregen. Vroeger beoefdende Cras een andere sport: hij speelde tennis. Ook nu nog blijft Cras een grote tennisliefhebber, blijkt uit zijn boeken. De grootste focus ligt natuurlijk wel op de koers. Ook in het wielrennen is het van belang om goed voor je materiaal te bezorgen. En de fietsen dus steeds weer proper te krijgen. Op dat vlak heeft Cras geluk: hij krijgt de nodige hulp van zijn vader.