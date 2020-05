Alaphilippe nog erg beperkt in zowel de dagen als de duur van zijn trainingen op de weg

In verschillende landen proberen ze beetje bij beetje het normale leven weer op gang te krijgen. Dat is voornamelijk goed nieuws voor de wielrenners, omdat die dan weer op de weg mogen trainen, zoals in België ook het geval is. Al zijn voor Alaphilippe de zorgen nog lang niet voorbij.

Alaphilippe vertoeft immers momenteel in Andorra, het landje tussen Spanje en Frankrijk. Bij Gazet van Antwerpen weten ze dat de omstandigheden in Andorra nog heel anders zijn dan in die twee andere grotere naties. In Spanje en Frankrijk mogen alle wielrenners vanaf 11 mei buiten trainen. In Andorra is die zekerheid er lang niet voor iedereen. Daar is een lijst opgesteld met verschillende beroepsrenners die ieder om beurt de ene dag wel mogen trainen en de andere niet. TRAININGEN VAN MAXIMAAL DRIE UUR Ook Alaphilippe mag dus enkel op een bepaalde dag op de weg fietsen. Wanneer hij dan aan zijn fietstocht begint, moet hij binnen de grenzen van de dwergstaat blijven en mag zijn training maximaal drie uur duren.