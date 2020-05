Geen extra voordeel meer voor Bernal: Quintana dwingt gelijkheid af voor Colombiaanse renners

Nairo Quintana is een man met best wat overredingskracht, zo blijkt. Zo heeft hij bij de Colombiaanse regering bedongen dat alle wielrenners uit het land voortaan opnieuw op de weg moeten trainen. Hoe lang, dat kan wel van regio tot regio verschillen.

Het is ook in het eigen voordeel van Quintana om weer op de weg te mogen. Terwijl het nog altijd verboden was om voor niet-essentiële verplaatsingen buiten te komen, kreeg Egan Bernal van zijn stad Zipaquira vorige week de toestemming om 's ochtends van 5 uur tot 8 uur te trainen binnen de stadsgrenzen.

REGELING MET LOKALE BESTUREN

De Tourwinnaar mocht dus wel buiten trainen, terwijl dat voor zijn landgenoten in het peloton niet het geval was. Die ongelijkheid is dus nu weggewerkt. Minister van Sport Ernesto Lucena laat het aan de lokale besturen over om een regeling met de profwielrenners uit te werken.

Het zal dus wel voor geval per geval bepaald moeten worden hoe lang er buiten op de weg getraind mag worden en hoe ver de renners mogen rijden.