"Het toont de menselijke kant van Hilaire Van der Schueren": Bakelants tevreden met aanpak van coronacrisis

Na vier jaar AG2R La Mondiale en een jaar Sunweb komt Jan Bakelants weer uit voor een Belgische werkgever. Door de coronacrisis kon hij zich echter nog niet al te vaak tonen.

Jan Bakelants was deze winter op zoek naar een nieuwe werkgever nadat zijn contract bij AG2R niet werd verlengd. Pas in januari vond de 34-jarige renner onderdak bij Circus-Wanty-Gobert.

"Ik ben wel erg te spreken over de aanpak van de ploeg in deze periode. Ze vraagt geregeld feedback aan ons, het toont de menselijke kant van ploegleider Hilaire Van der Schueren. Alles is prima geregeld", liet Bakelants optekenen bij Gazet van Antwerpen.

Ook over zijn eigen vormpeil was hij tevreden. "Voor mij was dat (zijn sterke Ronde van Andalusië, nvdr.) een teken dat ik ondanks de turbulente winter mijn achterstand grotendeels had goed­gemaakt", besloot hij.