Ineos zet productie handgels verder via nieuwe fabrieken: na België en Europa is nu Amerika aan de beurt

Ineos is één van de grote wielersponsors die zich het meest nuttig maakt in de strijd tegen corona. Het spreekt zijn logistieke know-how aan om handgels te verspreiden naar medische instellingen die daar nood aan hebben. Het gaat dat nu ook doen in Amerika.

In een eerste fase lag de nadruk op Europa. Dankzij fabrieken in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden uiteraard deze landen alvast geholpen aan de nodige handgels en ook woonzorgcentra uit België kregen hulp van Ineos.

Nu gaat het in Amerika nog de nodige hulp aanbieden. Er zijn twee nieuwe fabrieken uit de grond gestampt in de staten Pennsylvania en Arkansas. Die gaan handgels produceren voor die plekken in de VS die er het ergst aan toe zijn.

It’s fantastic to see @INEOS set up two new factories in Arkansas and Pennsylvania, already providing free hand sanitiser to 148 US hospitals in hotspot states: https://t.co/BeqQNGG6lb



Millions of bottles will be produced every month to fight COVID-19 in the USA #HandsOn pic.twitter.com/KHc5nJGYLa — Team INEOS (@TeamINEOS) May 4, 2020

Zo zullen in totaal 148 ziekenhuizen geholpen worden: 5 in Illinois, 10 in Michigan, 6 in Ohio, 20 in New York, 52 in New Jersey, 5 in Maryland, 40 in Lousiana en 10 in Arkansas.