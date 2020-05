Interfederale Coördinatiecel kijkt met ongeduld uit naar Veiligheidsraad en onderstreept nog eens belang maatregelen

Tot hiertoe is de strategie van de Belgische wielerbonden tijdens de coronacrisis steeds consequent geweest: de Nationale Veiligheidsraad afwachten en dan op basis daarvan zelf in actie schieten. Dat is ook nu nog altijd de aanpak van de Interfederale Coördinatiecel.

In die coördinatiecel zitten leden van de Belgische, Vlaamse en Waalse wielerbond. De federale regering heeft woensdag een volgende Nationale Veiligheidsraad gepland. De beslissingen die daar aangekondigd hebben, kunnen invloed hebben op de wielerkalender in ons land. PLUIM VOOR CLUBS, RENNERS EN RECREATIEVE FIETSERS "Nadien kan aan de slag gegaan worden met het mogelijk hervatten van georganiseerde trainingen, wedstrijden en recreatieve ritten", stelt de Interfederale Coördinatiecel in een persmededeling. Die is overigens erg tevreden met de houding van de wielerfanaten in deze crisis. "De clubs, renners en recreatieve fietsers hebben de richtlijnen van de instanties tot dusver correct opgevolgd." Op deze groepen doet men ook beroep om de maatregelen te blijven respecteren zolang die van kracht zijn. "Wij rekenen verder op hun samenwerking, zodat de afbouw uit de lockdown niet verstoord - lees: vertraagd - wordt."