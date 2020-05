Lampaert neemt het in Container Cup op tegen 17-jarige gewichthefster: "Campenaerts kloppen zal moeilijk worden"

Yves Lampaert is de volgende wielrenner die aan bod komt in 'De Container Cup', het VIER-programma waarin atleten om ter snelst een zevenkamp moeten afleggen. Kan hij de beste prestatie onder de coureurs laten optekenen? Dat wordt niet gemakkelijk.

Tot dusver werd die geleverd door Victor Campenaerts, die op een tweede plek staat in de totaalstand. Dat is één van de wielervrienden die Lampaert in deze coronatijden het hardst mist, geeft Lampaert aan in een gesprek met Het Nieuwsblad. "Met hem kom ik héél goed overeen. Ik zal blij zijn als ik hem terugzie. Dat het maar snel terug koers is."

VOORDEEL VOOR CAMPENAERTS

Gaat Lampaert in 'De Container Cup' beter kunnen doen dan Campenaerts? "Dat zal moeilijk worden. Hij is een goede atleet en heeft vroeger nog triatlon gedaan. Dus hij heeft een voordeel in enkele andere disciplines." Lampaert weet ook welk nummer hem het minste zal liggen. "Ik denk dat de bench press voor mij heel moeilijk zal worden."

In elke uitzending worden er twee sporters tegenover mekaar gezet. Lampaert krijgt te maken met een wel erg jonge concurrente, want hij moet het opnemen tegen Nina Sterckx, de 17-jarige gewichthefster. Zij vreest vooral het golfen.