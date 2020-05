Na de vocsnor van Campenaerts de coronasnor van Lampaert: "Vanaf ik mijn eerste koers mag rijden, gaat ze eraf"

Als de kapsalons nog lang gesloten blijven, gaat dat nog bijzondere taferelen geven. Bij Yves Lampaert resulteert de haargroei vooral in een snor. Die laat hij voorlopig staan, want zijn vriendin Astrid is er wel fan van.

Het snorretje van Lampaert viel een maand geleden al op tijdens 'De Ronde2020' en hij heeft het nog altijd, door de goede reactie van zijn vriendin Astrid. "Ze vindt het wel tof. Ik had mij na Parijs-Nice niet meer geschoren en plots stond dat snorretje daar", vertelt Lampaert het ludieke verhaal aan Het Nieuwsblad. Is de coronasnor van Yves Lampaert nog een lang leven beschoren? "Astrid vond dat ik het moest laten staan, dus heb ik het gehouden. Maar vanaf het moment dat de coronamiserie voorbij is en ik mijn eerste koers mag rijden, gaat ze eraf.”