Opdoffer voor koers op het hoogste niveau: Women's Tour komt met jammerlijke mededeling

De Women's Tour is een Britse rittenkoers die sinds 2014 georganiseerd wordt. Marianne Vos won de eerste editie, de Britse Lizzie Diegnan de - voorlopig - laatste. Dit jaar stond de wedstrijd van 8 tot 13 juni op het programma. Door het coronavirus zal er in die periode nog niet gekoerst kunnen worden.

Het uitstel van de race werd eerder wel al aangekondigd. Dat uitstel is ondertussen afstel geworden: de Women's Tour gaat dus in 2020 niet door. De volgende editie is voor de zomer van 2021. Dat heeft de organisatie inmiddels bevestigd.

Today we're confirming that we will be rearranging our plans for this year's Women's Tour 🇬🇧 to June 2021. Details of the rest of the route will be announced in the Autumn & we're already looking forward to seeing you at the roadside next summer!#WomensTour #UCIWWT