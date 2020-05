Podiumplaats voor Van der Poel en zege voor Vos op eerste Tour For All-dag, Israel en Canyon SRAM de beste teams

De Tour For All is begonnen, een vijfdaagse virtuele rittenkoers waarmee men geld inzamelt voor Artsen Zonder Grenzen. Er is sprake van een mannen-en een vrouwenrace. In de eerste rit viel op dat Mathieu van der Poel het goed deed bij de mannen en Marianne Vos bij de vrouwen.

Een eerder virtueel avontuur in de Ronde van Zwift was geen meevaller voor Mathieu van der Poel, maar deze keer ging het dus veel beter. Het kwam na 52,9 kilometer aan op een sprint en daarin kon Van der Poel zijn snelheid uitspelen. Dat resulteerde in een derde plek. De overwinning was voor Freddy Ovett van Israel Start-Up Nation, die Emmanuel Morin van Cofidis voor bleef. VOS KLOPT DEENSE EN BRITSE Bij de vrouwen viel de beslissing ook in een spurt, al zat de winnares sowieso wel in de kopgroep van zeven. Daar zaten gekende namen bij met Jessica Pratt, Cecilie Uttrup Ludwig, Anna van der Breggen en Marianne Vos. Die laatste spurtte naar winst, voor Uttrup Ludwig en Dixon. In de Tour For All wordt er een ploegenklassement opgemaakt. Israel Start-Up Nation leidt dat klassement, vooral dankzij de zege van Ovett. Bij de vrouwen verzamelde Canyon SRAM het meeste punten. Rensters Pratt en Erath eindigden niet in de top vijf, maar hun respectievelijk zesde en achtste plaats maakten van Canyon toch het beste team.