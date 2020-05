De Gendt ziet in gedrag van fans een grotere kans op koers en beseft dat Lotto niet in zelfde schuitje zit als Ineos

Beetje bij beetje groeit toch de hoop bij Thomas De Gendt dat er dit jaar nog gekoerst kan worden. De grootste reden hiervoor is dat het besef over de ernst van de situatie inmiddels wel is doorgedrongen. Wie naar de koers komt kijken, zal zich aan de regels houden, denkt De Gendt.

Het is zelfs de vraag of de mensen zouden komen kijken, als straks alsnog de Tour passeert. "Hooguit de helft van het normale volk, verwacht ik. Je zag het al in Parijs-Nice, bij het begin van de pandemie. Daar heerste niet de drukte die we gewend zijn op de koers", geeft De Gendt aan in Het Laatste Nieuws.

De angst zit er bij de mensen goed in

Sindsdien is social distancing de norm geworden. "De angst zit er bij de mensen goed in. Velen zullen op eigen initiatief afstand bewaren. Niet met een half miljoen op een kluit gaan staan maar eerder in groepjes, meer gespreid over het parcours. Sommigen blijven wellicht gewoon thuis. Ze zullen ook niet met duizenden toestromen vanuit het buitenland, denk ik. In bepaalde langen wordt 'invliegen' ingewikkelder."

Is het voornemen om zelf deelname te weigeren indien de veiligheid niet gegarandeerd wordt, waar Ineos al mee dreigde, een goed drukmiddel op organisatoren van wedstrijden? "Brailsford beschikt over een kapitaalkrachtige sponsor, die weinig gevolgen lijkt te ondervinden van deze crisis en zich een mogelijk forfait kan permitteren."

Lotto en Soudal worden nog graag in the picture gezet

Bij de ploeg van Thomas De Gendt ligt dat dus toch nog een stuk anders. En bij zichzelf ook. "Lotto en Soudal worden toch nog graag in the picture gezet. En zelf rijd ik voor een nieuw contract. Meepakken wat we kunnen dus nog, dit jaar."