Nick Nuyens en Wout van Aert moeten nog meer dan een jaar wachten op finale uitspraak

Het geschil tussen Nick Nuyens en Wout van Aert voor de Arbeidsrechtbank blijft maar aanslepen. Er is een akkoord tussen advocaten van beide partijen voor de conclusietermijnen. Die houdt wel in dat er pas een uitspraak zal komen in juni 2021.

Dat meldt Gazet van Antwerpen. Nick Nuyens sleepte Wout van Aert voor de arbeidsrechtbank in 2018, nadat die zijn lopende contract bij de ploeg van Nuyens had verbroken en hiervoor een dwingende reden inriep. De rechter in eerste aanleg gaf Van Aert over de hele lijn gelijk.

Nuyens legde zich niet neer bij dat vonnis en tekende beroep aan. Daardoor is dit hele verhaal dus nog lang niet van de baan. De zaak werd wel reeds ingeleid bij het Arbeidshof van Antwerpen. In mei 2021 zal er gepleit worden door de advocaten. De verwachting is dat er in juni van dat jaar een uitspraak volgt.