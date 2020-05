Nieuwe kalender zorgt ervoor dat uniek lijstje met drie namen identiek blijft

Uit de nieuwe wielerkalender van de UCI blijkt dat de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje zullen overlappen. Normaal gezien zijn die twee rondes het eenvoudigste om te dubbelen in een seizoen aangezien ze zo ver van elkaar staan op de kalender. Maar ze allebei ook winnen, dat is iets uniek.

Het zal u wellicht verbazen, maar de dubbel Giro-Tour is diegene die het meeste voorkomt. Al 12x realiseerde een renner winst in beide grote rondes in hetzelfde jaar. WInst in de Tour en de Vuelta in hetzelfde jaar is 3x eerder voorgekomen. Ook de dubbel Giro-Vuelta nog maar 3x. Die laatste zal er dit jaar geen vierde naam bijkrijgen aangezien de Giro eindigt als de Vuelta al begonnen is.

Toegegeven, voor 1995 was de Ronde van Spanje de eerste grote ronde van het jaar en viel hij pal voor de Giro, daarom waagden niet veel renners het om beide grote rondes te combineren. Maar toch deden twee renners het voor de kalenderwijziging van 1995.

Wie anders dan Eddy Merckx is de eerste renner om de Giro en de Vuelta te winnen? In 1973 won hij beide grote rondes. De Vuelta ging van start op 26 april en telde 17 etappes. Merckx eindigde met 3'46" voorsprong op Ocana en 4'16" op Thévenet.

Op 18 mei ging de Giro van start, slechts 5 dagen na de laatste etappe van de Vuelta. Van Ocana en Thévenet was geen sprake, zij werden later op het seizoen 1 en 2 in de Tour de France. In de Giro haalt Merckx het makkelijk van Gimondi en Battaglin, met zelfs 10 minuten voorsprong op de derde.

De Italiaan Battaglin was de tweede die het huzarenstukje voltrok en beide rondes won. De Giro van dat jaar begon zelfs amper drie dagen na de laatste etappe van de Vuelta.

In de Vuelta hield Battaglin zo'n 2 minuten voorsprong op het Spaanse duo Munoz en Belda. In de Giro was het een beetje spannender. Daar hield hij 38 seconden over op de Zweed Tommy Prim. Ook de derde, Guiseppe Saronni, eindigde binnen de minuut van Battaglin.

Alberto Contador

In een iets recenter verleden is Contador de derde en voorlopig ook laatste renner die in hetzelfde jaar de Giro en de Vuelta kon winnen. In 2007 en 2009 won hij de Tour de France, maar in 2008 ging hij vol voor de twee andere rondes.

Ditmaal werd de Giro als eerste grote ronde op het seizoen verreden. Contador haalde het met 2 en 3 minuten voorsprong van latere dopingzondaar Riccardo Ricco en Marzio Bruseghin. In de Tour van dat jaar werd Ricco evenwel uit koers gehaald vanwege het gebruik van doping.

In de Vuelta domineerde Contador met ploegmaat Levi Leipheimer, die tweede werd op 46 seconden. Tourwinnaar Carlos Sastre eindigde op meer dan 4 minuten op de derde plaats.