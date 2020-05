The Wolfpack reageert: "Geweldige opluchting" en "Bezorgt vreugde te weten wanneer Ronde en Roubaix plaatsvinden"

Remco Evenepoel heeft al gereageerd op de verspreiding van de nieuwe kalender, maar de grote specialiteit van Deceuninck-Quick.Step blijft natuurlijk het klassieke werk. Daarin moeten Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar hun bijdrage leveren. Ook zij wilden wel een woordje kwijt.

"In deze zware tijden is het een geweldige opluchting om iets officieels te hebben", reageert Alaphilippe. "We hebben nu echte doelen, koersen die zullen plaatsvinden in augustus, september en oktober. Dit maakt ons nog gemotiveerder. Ik ga deze week met de ploeg praten over mijn programma, waar ik erg naar uitkijk."

Ook een positief geluid bij Zdenek Stybar. "Ik ben blij dat we een kalender en dat we weten wanneer de klassiekers eraan komen waar we zoveel van houden. Het bezorgt me veel vreugde om te weten wanneer De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gaan plaatsvinden, ook al is het vreemd om deze koersen te rijden in de herst."

Na de Tour en het WK moet oktober één grote klassieke periode worden. "Oktober zou een redelijke drukke maand moeten worden. Ik kan niet wachten om te praten met de sportdirecteuren en te werken aan onze doelen", besluit de Tsjech.