Beslissing Veiligheidsraad brengt nog geen uitsluitsel over BK: Belgian Cycling stelt zich begripvol op

Op de Nationale Veiligheidsraad, die deze keer al in de namiddag eindigde met een persconferentie, viel te horen dat wedstrijden uit amateur-en beroepssport tot 31 juli niet toegelaten zijn in ons land. Zo is er nog altijd geen zekerheid over het BK wielrennen.

Dat staat volgens de nieuwe UCI-kalender op 20 augustus (tijdrijden) en op 23 augustus (wegrit) op het programma. Bij Belgian Cycling kunnen ze nog wel even wachten op een definitief besluit. "Alles hangt af van de evolutie van het virus. Er wordt nu een nieuwe fase van het maatschappelijk leven opgestart en dan wil men bekijken welke impact dat heeft op de cijfers. Daar heb ik alle begrip voor", reageert Jos Smets. De resterende tijd zal alleszins wel nuttig gebruikt moeten worden. "Wat we zeker weten is dat er tot 31 juli niet wordt gekoerst. Wat de BK's betreft hebben we nog wel een paar weken. Dat lukt wel. Volgende week staat overigens een overleg gepland met de organisatie en de bondsvoorzitter." BESLISSING OP VOLGENDE VEILIGHEIDSRAAD Het plan van de sportbonden om hun competities weer op te starten werd door de ministers overgemaakt aan de GEES. De virologen zullen er zich dus nu over buigen. Op de nieuwe Nationale Veiligheidsraad van volgende week woensdag zal hier gedetailleerd over gecommuniceerd worden.