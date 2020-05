Daar is de eerste afgelasting in de cross: veldrit voorzien voor midden oktober gaat niet door

Het valt nog af te wachten in hoeverre de coronacrisis ook het veldritseizoen gaat verstoren. In elk geval gaat er reeds een streep door één veldrit. De cross van Ardooie zal komend seizoen niet plaatsvinden en slaat een jaartje over.

"Na heel wat overleg hebben wij de moeilijke beslissing moeten nemen om onze wedstrijd dit jaar niet te laten doorgaan, doch er dan zeker volgend jaar opnieuw een supereditie van te maken", laat het veldritcomité van de cross in Ardooie weten.

Daar hoort nog een woordje uitleg bij. "De maatregelen die nu gelden zorgen ervoor dat wij momenteel onze talrijke, trouwe sponsors niet kunnen bezoeken. Momenteel hebben vele sponsors heel wat andere uitdagingen die primeren."

Ook de communicatie - of het gebrek hieraan - vanuit de overheid speelt een rol. "De nationale veiligheidsraad heeft reeds enige tijd terug meegedeeld ons op de hoogte te brengen van wat men precies begrijpt onder massa-evenement. Tot op heden werd aan organisatoren van grote evenementen geen enkele bijkomende informatie gegeven zodat ook wij op dit vlak in het duister tasten."

En dan nog zou de organisatie nog even blijven zitten met vragen over het aantal toegelaten toeschouwers, mensen in de VIP-tenten en welke maatregelen er noodzakelijk zijn. Daarom heeft men beslist zich al te richten op volgend seizoen. De cross in Ardooie was gepland voor 15 oktober. Vorig seizoen was Gianni Vermeersch er de winnaar in de modder.