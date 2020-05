Lefevere verklapt plannen Evenepoel en vreest voor einde helft van de ploegen mits najaar zonder koers

Sinds de kalender is bekendgemaakt, is het in alle ploegen herbekijken welke renner naar welke koers kan gestuurd worden. Remco Evenepoel gaat alvast zoals voorzien de Giro rijden. Dat heeft Patrick Lefevere, die nog altijd zeer bezorgd is over de toestand van de wielersport, bevestigd.

Lefevere deed dit in Extra Time Koers. Nochtans was ook Luik-Bastenaken-Luik dit jaar een doel voor Evenepoel en die wedstrijd valt samen met de Giro. Evenepoel gaat de klassieker dan toch links laten liggen, opdat hij aan de start kan komen in Italië. "Het is jammer dat hij Luik-Bastenaken-Luik niet kan rijden, maar hij is pas twintig jaar oud."

Ik wil gewoon dat wij volgend jaar halen

Lefevere zit eigenlijk vooral in met de toekomst van zijn eigen ploeg en de wielersport in zijn geheel. "Ik wil gewoon dat wij volgend jaar halen zonder corona en dat we kunnen terugblikken op een periode die we hopelijk nooit meer moeten meemaken."

Volgens hem is de situatie zeer zorgwekkend en de CEO van Deceuninck-Quick.Step weet wel waar hij over spreekt, zo geeft hij aan. "Ik heb boekhouding gestudeerd, ik zit veertien jaar in de stiel, ik ben zeer geïnteresseerd in wat bedrijven doen... Als we dit jaar niet meer koersen, zijn de helft van de ploegen dood."