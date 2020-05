Mathieu van der Poel mag de Tour op zijn buik schrijven: ASO wijkt niet van standpunt af

In zijn geheel viel er dinsdag veel goed nieuws te rapen, want veel renners hebben opnieuw perspectief. Al kreeg niet iedereen het bericht dat hij wilde krijgen. Mathieu van der Poel had bijvoorbeeld zijn zinnen gezet op een Tour-deelname, maar daar komt niets van in huis.

Even ging het idee rond in wielermiddens dat het aantal toegelaten renners in de grote ronden van acht naar zeven zou gaan en dat er dan meer teams aan de start konden komen. Inmiddels was al wel gebleken dat het wellicht niet zover zou komen en dat heeft ASO-directeur Christian Prudhomme nu ook bevestigd aan L'Équipe. ZELFS AFHAKEN VAN ANDERE PLOEG BRENGT GEEN SOELAAS "Er is nooit sprake van geweest dat we extra teams zouden uitnodigen naar de Tour", maakt Prudhomme een einde aan de droom van Van der Poel. "Ik heb daar nooit iets over horen vallen tijdens onze vergaderingen. De manager van Mathieu van der Poel nam wel telefonisch contact met mij op. Indien een team zou wegvallen, nodigen we ook geen nieuwe ploeg uit." De eerder genomen beslissingen over de wildcards blijven dus ook intact. Die gingen naar Total Direct Energy, Arkéa-Samsic en B&B Hotels. Voor de Dauphiné deelt de ASO wel een extra ticket uit. Total Direct Energy gaat daarmee aan de haal.

Lees ook... Flanders Classics hoopt twee koersen alsnog op de kalender te krijgen