Naesen gaat strijd aan met tennisster en laat coronasnor in tegenstelling tot Lampaert niet staan: "Mag niet van vriendin"

Een coronasnor lijkt wel in de mode in wielerland. Yves Lampaert heeft er één staan en gaat die ook houden tot aan zijn eerstvolgende koers. Bij Oliver Naesen zal het iets van korte duur zijn, dat is aan zijn vriendin te danken. Maar eerst een goede tijd neerzetten in de Container Cup.

Voorafgaand aan zijn deelname aan het VIER-programma 'De Container Cup' beantwoordt Oliver Naesen enkele vragen in Gazet van Antwerpen. Zo haalt de renner van AG2R aan welke disciplines hij het meest vreest. "De monkey bars, want daar heb je uithouding in de armen voor nodig. Daar staan coureurs nu niet meteen bekend voor."

KAN NAESEN OOK ONDER DE TIEN MINUTEN?

Naesen komt in actie in de zevenkamp in de aflevering van woensdagavond. Zijn opponente is de ervaren tennisspeelster Kirsten Flipkens. Die onderhoudt de laatste tijd haar conditie met stevige fietstochten. Toch maar oppassen dus. Er is overigens inmiddels een nieuwe leider in het klassement: toproeier Tim Brys. Die dook als eerste onder de 10 minuten. Uitkijken dus of Naesen zijn tijd kan kloppen.

Maar die coronasnor dus, die gaat hij niet laten staan zoals Lampaert dat wel van plan is? "Dat mag niet van mijn vriendin Dorien. Ze gaat dit niet blijven pikken", beseft Naesen. "Ze vindt dat die snor prikt. Het doet pijn in haar zacht velletje."