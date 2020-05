Nys pleit voor ander startuur voor crossen met grootste problemen: "WB in Dublin en dan schakelen naar de Ronde"

Dat er nu een concreet plan is op de weg heeft ook zo zijn gevolgen voor het veldritseizoen. Op de weg gaan ze in principe door tot november. Sven Nys ziet voornamelijk problemen voor crossen die samenvallen met de Vlaamse klassiekers.

"Het slechtste wat we kunnen doen, is het veldritseizoen opschuiven en later beginnen crossen", waarschuwt Nys in HLN. "Want dat zou sponsors wegjagen. We gaan wel combinaties moeten maken. De Tour overlapt met de wedstrijden in september, maar we moeten eerlijk zijn: dat zijn de kleinere crossen. De veldritten die samenvallen met de Vlaamse klassiekers hebben het grootste probleem."

Wat moeten de organisatoren van die crossen dan doen? "Een goeie oplossing kan zijn dat zij hun startuur aanpassen. Ofwel een paar uur vroeger, ofwel twee uur later. Er is niks mis om na de middag een uurtje Wereldbeker in Dublin uit te zenden en dan terug te schakelen naar de Ronde van Vlaanderen."

BEREIDHEID BIJ TV-KIJKER

Kijken naar de cross én de weg dus. "Ik heb zelf nog naar het WK op de weg zitten kijken toen ik moest crossen in Zonhoven, het zou dus niet de eerste keer zijn dat de twee disciplines overlappen. De enige vraag die ik me stel is of de tv-kijker bereid is om te wisselen van zender, want ze zullen moeten schakelen tussen Sporza, VTM, Telenet en Proximus."

WEINIG CONCURRENTIE VAN VUELTA

Eens de Vlaamse klassiekers achter de rug zijn, denkt Nys niet dat het veldrijden nog te lijden zal hebben onder de alternatieve kalender voor het wegwielrennen. "Vanaf november, wanneer het crossseizoen écht begint, zie ik minder een probleem. De concurrentie van de Vuelta is niet zo groot."