Optimistische Bakelants verwacht sterkst bezette Tour in jaren: "Denk dat tegen juni meeste problemen opgelost zijn"

Om Jan Bakelants grote ogen te doen trekken, moet je sterk uit de hoek komen. Heel verbaasd was de renner van Circus-Wanty Gobert na de bekendmaking van de kalender niet, gezien de geruchten. Hij ziet de situatie rond corona wel tijdig opklaren opdat het wielerseizoen in augustus kan hervatten.

Geen verrassende kalender dus, beweert Bakelants in een aflevering van Sportwereld Live. "Alles was al gelekt. Ze hadden hem evengoed vorige week kunnen bekendmaken. Dit geeft een werkkader. Maar we blijven afhankelijk van de gezondheidssituatie. Ik denk dat tegen juni de meeste problemen opgelost zullen zijn, dus augustus is realistisch."

Houdt hij dan geen rekening met een tweede golf, zoals velen wel doen? "Als er een tweede coronagolf zou komen, zullen het vooral de koersen vanaf half oktober zijn die het moeilijk zullen hebben." Dan is de Tour al voorbij. "Ik verwacht dat we het sterkste deelnemersveld in jaren gaan krijgen in de Tour."

GEEN GIRO VERKIEZEN BOVEN TOUR

Bakelants legt zijn redenering even uit. "Andere jaren mikken sommige toppers toch eerder op de Tour. Maar nu vindt die diep in oktober plaats en als er dan een tweede coronagolf de kop opsteekt, komt die organisatie in gevaar. Bovendien overlapt de Giro ook nog eens met de Ardeense klassiekers en de Vuelta. Ik verwacht dat elke ploeg met zijn allersterkste selectie naar de Tour zal trekken."

COMBO WAALS-VLAAMS EENDAGSWERK

Wat het eendagswerk betreft, is een opvallend gegeven dat de Waalse klassiekers nu voor de Vlaamse klassiekers zullen plaatsvinden. "Ik denk dat meer renners nu voor een cumul tussen Waalse en Vlaamse koersen zullen kiezen."