Slechts 5% van de dopingtests worden uitgevoerd door lockdown

UCI-voorzitter David Lappartient ziet door de lockdown een enorme daling in het aantal afgenomen dopingtests. Maar hij maakt zich geen zorgen.

Enkele wielrenners gaven al aan dat ze al een hele tijd niet meer gecontroleerd zijn op doping. Het zou zomaar eens kunnen dat bepaalde wielrenners profiteren van de situatie en doping gebruiken. Maar UCI-voorzitter Lappartient waarschuwt zij die zich hieraan willen wagen.

"We hebben gezien dat de situatie op het gebied van antidoping nogal lastig was. Door de lockdown in veel landen was het vrij moeilijk om de planning van de tests uit te voeren. Minder dan vijf procent van het gewoonlijke aantal tests dat wordt uitgevoerd, werd daadwerkelijk uitgevoerd", liet Lappartient verstaan in de media.

Maar Lappartient maakt zich geen zorgen. "Met het biologische paspoort kunnen we zien of er manipulaties waren tussen het begin en het einde van de lockdown. We hebben er alle vertrouwen in dat we in staat zijn om te ontdekken of er doping gebruikt is tijdens deze periode."