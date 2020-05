Virologen aan zet: onderscheid tussen BK op de weg en de tijdrit toch niet zo waarschijnlijk

Nog steeds blijven er twijfels rond het BK wegwielrennen. Uitsluitsel moet er komen op de volgende Nationale Veiligheidsraad. Met de maatregelen die er nu zijn, neigt het richting een goedkeuring voor de tijdrit en het niet plaatsvinden in augustus van de wegrit.

Maar het is evengoed mogelijk dat er vanuit de autoriteiten geen onderscheid gemaakt zal worden tussen de wegrit en de tijdrit. Terwijl dat toch wel twee aparte zaken zijn. De tijdrit is wellicht richting het grote publiek toch een tikkeltje minder aantrekkelijk en het moet in Koksijde wel mogelijk zijn om de mensen voldoende te spreiden.

In Anzegem - een regio waar al andere grote evenementen zijn afgelast - liggen de zaken toch wel anders. De aankomstplaats en de ceremonie van het kronen van een Belgische kampioen wegwielrennen kunnen wel heel wat volk oo de been brengen op dezelfde plek.

De huidige situatie is zo dat de wielerfederatie al een eigen exitplan heeft voorgelegd aan de Vlaamse minister van Sport. Die zal dat waarschijnlijk in de mate van het mogelijke maximaal volgen en dan een advies geven aan de GEES. Dat is de expertengroep die belast is met het maatschappelijk exitplan in zijn geheel en hierover overlegt met de federale regering.

Hoewel het aan de politiek is om dan op het einde tot besluitvorming over te gaan, is de richting die de virologen aangeven sowieso cruciaal. Dat is ook al gebleken de voorbije weken. Het is op basis van wat zij zeggen dat de politiek kan handelen en het spreekt voor zich dat de gezondheidsexperts een voorzichtige houding zullen aannemen ten aanzien van sportevenementen.

En bij de bepaling van wat een massabijeenkomst is. Sowieso gaat er gebruik gemaakt worden van een stappenplan en zal het allemaal afhangen van wat er mogelijk is tegen wanneer. Het is moeilijk denkbaar dat er tussen 20 en 23 augustus, de data waarop de twee BK's zouden plaatsvinden, een nieuwe fase zou ingaan.

Beide kampioenschappen krijgen volgende week een 'ja' of een 'neen', maar doordat ze zo dicht bij elkaar liggen op de wielerkalender, mag het niet verbazen als ze eenzelfde antwoord krijgen. Ook al is het dan misschien iets gemakkelijker om tijdrit te organiseren met alle maatregelen in acht genomen dan de wegrit.