Viroloog Marc Van Ranst geeft gebrekkige communicatie richting sportwereld toe: "Het is nu zo"

Tot en met 31 juli al geen koers in ons land. Dat weten we al. Maar had hierover al niet wat sneller gecommuniceerd kunnen worden? Tenslotte had iedereen met een beetje gezond verstand zich hier wel aan kunnen verwachten.

De grote vraag is vooral wat er zal gebeuren na 31 juli. "De beslissing zal waarschijnlijk binnenkort vallen. Het is de bedoeling om het toelaten van nieuwe dingen geleidelijk te laten gaan", zegt viroloog Marc Van Ranst aan de VRT. "Ik geef toe dat het voor sport vroeger had gekund om daar wat meer duiding en zekerheid over te geven. Maar het is nu zo."

Voor het vervolg van het sportseizoen is het ook van belang welke mindset er bij de mensen gaat leven in de volgende fase van het afbouwen van de beperkingen. "Het nadenken over de maatregelen gaat de volgende maanden gepaard gaan met het anders beleven van die epidemie en het samenleven met het virus. Onze ideeën zullen daarover ook nog veranderen. We zullen bepaalde dingen gewoon worden."

MINISTERS MOETEN NOG ADVIES GEVEN VOOR TRAININGEN IN GROEP

Op het hervatten van competitie in de sport is het sowieso nog even wachten. En wat met het toelaten van trainen in kleine groepjes? "Daar wachten we nog op de input van de verschillende ministers die bevoegd zijn voor sport om tot een eenduidig advies te komen voor alle delen in het land."