Dieter Vanthourenhout kiest een virologisch erg slim parcours voor trainingstocht

Zolang er geen wedstrijden mogelijk zijn, is het door trainingen dat zowel veldrijders als wegrenners hun vorm op peil moeten houden. Dat zullen veeleer trainingen op de weg zijn, maar crossers zullen al eens rapper alternatieve paden of weggetjes opzoeken.

Dat heeft Dieter Vanthourenhout bewezen. Op Twitter kondigde Vanthourenhout aan dat hij meer dan honderd kilometer door de bossen is gaan vlammen, wat hij staaft met enkele foto's. Dat is in deze coronatijden overigens een erg slimme zet.

In maart beweerde viroloog Marc Van Ranst immers al dat virussen niet in de bossen komen. De fietstocht van Dieter Vanthourenhout is dus de ideale manier om gezond en fit te blijven, zonder risico's te nemen. Dat hij dit kon doen op een stralende lentedag, plezierde de veldrijder eens te meer.

100+km door de bossen vlammen op een zonnige lentedag! ☀️👌🏽

📍Regio: Beernem, knesselare, ursel, hertsberge, brugge pic.twitter.com/zgbLgbqRj9 — DIETER VANTHOURENHOUT (@vanthourenhout) May 7, 2020

Vanthourenhout maakte er een tocht doorheen de Vlaamse provincies van en passeerde Beernem, Knesselare, Ursel, Hertsberge en Brugge.