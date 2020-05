Luik-Bastenaken-Luik 2019 was kantelpunt voor Van Vleuten inzake koerstactiek: "Liever dat dan afwachtend koersen"

Als er dit najaar opnieuw gekoerst kan worden, is Annemiek van Vleuten alvast reeds zeker over de aanpak die ze gaat hanteren. Offensief denken en op de hellingen van ver genoeg aangaan. Dat heeft de laatste jaren voor haar wel vaker geloond.

Dan denken we natuurlijk meteen aan die waanzinnige solo van 105 kilometer op het WK. Om zoiets te proberen, heeft Van Vleuten in haar hoofd wel een knop moeten omdraaien. Dat lukte haar eigenlijk sindshaar triomf in de Ardennen in 2019, toen ze alle andere toprensters op meer dan anderhalve minuut reed.

"Tot Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar had ik eerder schrik van de bergen", erkent Van Vleuten in een exclusief gesprek met Wielerkrant. "Ik ben meer in mezelf gaan geloven en ben nu één van de sterksten bergop. Ik ben daar ook op gaan trainen."

Dat heeft haar geen windeieren gelegd. "Dat zorgt ervoor dat ik de bergen nu meer zie als een kans. Vanaf Luik-Bastenaken-Luik heb ik die klik gemaakt. Dat heb ik getoond in Yorkshire en ook in de Omloop ben ik van onderaan de Muur van Geraardsbergen weggereden."

Niet toevallig waren dit allemaal wedstrijden die ze gewonnen heeft. Durven verliezen om uiteindelijk te winnen, dat is de Van Vleuten-methode. "Ik heb zoiets van: alles eruit halen en dan zien we wel. Liever dat dan afwachtend te koersen."