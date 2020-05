Naesen haalt alles uit de kast in Container Cup en zorgt voor razendspannende ontknoping met drie honderdsten verschil

Nog geen dag nadat roeier Tim Brys onze monden deed openvallen in de Container Cup, zet Oliver Naesen een nieuwe beste tijd neer. Met een verschil van amper drie honderdsten klopt hij de roeier.

Naesen was vooral naar de container gekomen om Yves Lampaert te kloppen beweert hij zelf. Maar al de rest kloppen, dat had hij zelf misschien niet meteen verwacht.

Op de loopbad loopt Naesen al snel rond de 20 km/u. Op het einde gaat hij zelf richting de 22 waardoor hij de snelste tijd bij het lopen neerzet, sneller dan hockeyer Briels. Vooral daar pakt Naesen een voorsprong op Brys. Maar ook bij het golfen, want Naesen slaat het balletje zo'n 90m ver. In het roeien eindigt hij op een 4e plaats en in het fietsen moet hij tevreden zijn met een 6e plaats, net achter alle fietsers + Brys.

Maar uiteindelijk klopt hij Brys wel in het algemene klassement met een verschil van 3 hondersten. Vooral de goede schietproef waarbij Naesen 4/5 doelen raakt, zal daar voor iets tussenzitten. Een aftrek van 40 seconden op een tijd van 9 minuten 40 is heel veel en kan het verschil tussen winst en verlies bekenen.