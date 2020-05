Snelste fietser is... roeier! (en waarom dat niet onlogisch is)

Tim Brys deed dinsdag monden openvallen van verbazing. De roeier leverde de beste tijd af in de Container Cup en blies zelfs kanonnen als Victor Campenaerts en Remco Evenepoel weg in de fietsproef. Toch waren hij en de wetenschap niet helemaal verbaasd.

"We fietsen vaak als training en aangezien dat niet mocht met het virus, zijn we nu vaker gaan fietsen. Ik sluit zelfs niet uit dat een roeier mee kan doen in de finale van een klassieker", reageert Brys bij GVA. "Maar tijdrijden ligt ons beter. De Nieuw-Zeelands roeier Hamish Bond heeft zo ooit George Bennett (zie foto onder) geklopt op het nationaal kampioenschap."

De Franse sportrkant L'équipe besloot ooit na een onderzoek bij 26 disciplines dat roeien zelfs de zwaarste sport is. "Wij zijn het gewoon om telkens door de pijngrens te gaan. Omstaanders moeten de atleten vaak uit hun boot helpen en naar het podium dragen omdat ze zo diep zijn gegaan dat ze niet meer op hun benen kunnen staan". beweert Brys.

Combinatie van Bolt, Borlee en langeafstandsloper

"Roeier Tim Maeyens fietste tijdens een fietstest eens 560 watt, dat komt in de buurt van de beste profs", weet inspanningsfysioloog Jan Bourgois. De maximale zuurstofopname van 7 liter per minuut staat op naam van een roeier. Het hartminuutvolume bij maximale inspanning klimt dan weer tot 40 liter bij een roeier terwijl een goedgetrainde duursporter tussen de 30-35 liter zit. Die waarden combineren ze met veel spiermassa.", aldus Bourgois.

"Roeiers combineren de eigenschappen van een sprinter als Bolt, een kwartmijler als de Borlées en dia van 1500m-loper El Goerroui. Met alle respect voor de andere disciplines, maar roeiers zijn wetenschappelijk geeizn de meest complete atleten."