🎥 En of hij naar een koers verlangt! Hilarische Sagan schittert in Bora-versie van legendarische hit van Queen

Zo'n lange periode zonder een koers, menig wielrenner is het niet gewoon. Voor die van Bora-Hansgrohe moet het niet te lang meer duren. In een filmpje komen de Bora-renners met hun versie van 'Bicycle Race' van Queen. De meest expressieve van het stel is, u raad het al, Peter Sagan.

In het filmpje nemen de renners van Bora-Hansgrohe elk hun deel van de lyrics voor hun rekening van het superbekende liedje geschreven door Freddie Mercury. Waar de ene al wat meer durft te zingen, houden de meesten het op gewoon het uitspreken van de tekst.

Voor Peter Sagan is dat toch wat te gewoontjes. De Slovaak zorgt voor het meeste enthousiasme en de meeste expressieve gezichtsuitdrukkingen. Teksten als 'I say bite', 'Frankenstein or Superman' en 'Fat bottom girls, they'll be riding today' zijn voor hem. En uiteraard ook het bekende deuntje 'I want to ride my bycicle, I want to ride my bike.'

🎵 I want to ride my bicycle, I want to ride my bike! 🎵



The news of racing being on the cards seems to have made our riders break into a rendition of Queen's famous "Bicycle Race" song! pic.twitter.com/LyaVlJMNsp — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 8, 2020

Waarna Sagan ook afsluit met: 'I want to ride it where I like.' Of hoe een te lange lockdown de geest toch wat kan aantasten, maar ondertussen is dit wel grappig om te zien.