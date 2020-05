Ex-winnaar Vuelta weet nog niet aan welke wedstrijden hij zal deelnemen: "Het wordt een zeer intense periode"

Er is nu al meer duidelijkheid over welke wedstrijden er gereden zullen worden, maar toch leven nog heel wat renners in onzekerheid. Zo weet Simon Yates, ex-winnaar van de Vuelta, nog niet aan welke wedstrijden hij zal deelnemen.

Yates vertelde het in een interview bij CyclingNews. "Ik sta voor alles open. Normaal ging ik deelnemen aan de Giro, omdat het beste voorbereiding was op de Olympische Spelen, maar omdat het is uitgesteld, veranderen de plannen." De Brit denkt dat het een zeer intense periode zal worden. "Er zijn heel veel wedstrijden op zeer korte tijd. Het wordt intens en er zal heel wat stress zijn in de wielerwereld."