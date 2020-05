Experts wapenen zich om doping aan te pakken en zeker bij neoprofs: "Dan gaan we er voor, met alles wat we hebben"

Ook al is er stilaan sprake van versoepelingen, het einde van het coronatijdperk is nog niet zicht. En zolang dat duurt, staan ook de dopingtesten op een laag pitje. Nog zo'n vijf procent wordt uitgevoerd, geven zowat alle betrokkenen toe.

Cyclingnews laat twee experten aan het woord. Onder andere Robin Parisotto, die al samenwerkte met het CADF. "Het is een compleet tijdsverlies dat zo weinig renners positief testen. Je kan geen antidopingprogramma uitvoeren op basis van 5 procent van de testen."

NU STOPPEN OM LATER HARDER TOE TE SLAAN

De Australiër heeft een opvallend voorstel op tafel gelegd. "Ik heb gezegd dat ze nu moeten stoppen met testen omdat ze niet weten wanneer er terug competitie gaat zijn. Als we weten dat er competitie zit aan te komen, dan gaan we er voor, met alles wat we hebben."

Parisotto vreest dat vooral neoprofs in de verleiding kunnen komen om in deze periode vals te spelen. "Als er vers bloed in het peloton is, dan kunnen zij zich volop doperen zonder kans om getest te worden om zo hun uithouding op te bouwen. Dat blijft dan niet duren, maar zo kunnen ze wel hun trainingsintensiteit verhogen."

PRAKTISCHE BEPERKINGEN

Ross Tucker is professor aan de universiteit van Bloemfontein en erkent ook dat er meer ruimte is om door de mazen van het net te glippen. "Nu heb je praktische beperkingen bovenop de normale beperkingen. Grondige testen lijken nu onbestaande. Ze hebben niet helemaal vrij spel, want je moet je er nog altijd van bewust zijn dat je op een gegeven moment wel getest kan worden."