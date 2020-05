🎥 Philippe Gilbert laat zien hoe hij lockdown van een vijftigtal dagen overleefde

Gelukkig voor Philippe Gilbert zijn inmiddels in Monaco ook de eerste versoepelingen ingegaan. Want daar was het toch wel een stevige lockdown en ook één die lang duurde: zo'n vijftig dagen. Maar Gilbert is er goed doorgekomen.

In zijn lockdown journal voor Lotto Soudal is te zien hoe Philippe Gilbert zijn dagen vulde. In huis waren er de nodige oefeningen die hij afwerkte om hem fit te houden en onder meer met ritten op Zwift onderhield Phil verder zijn conditie. Als het mogelijk was, glipte hij er toch eens tussenuit om een bezoekje te brengen aan zijn eigen fietsenwinkel om te checken hoe daar alles zat. Bekijk het allemaal in het onderstaande filmpje.