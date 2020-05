239 keer de Sigarenberg is ook de Everest: Belgische duatleet rijdt bijna 400 kilometer tijdens Everesting

De Mount Everest beklimmen is tegenwoordig een echte rage in de sport, of toch het aantal hoogtemeters van de legendarische beklimming overbruggen. Enkele profrenners waagden zich er reeds aan en dit weekend was het de beurt aan Seppe Odeyn.

Dat is een Belgische duatleet. De 33-jarige Odeyn werd zelfs al wereldkampioen in zijn sport. Hij vervulde zijn Everest Challenge niet on line, maar op de weg. Plaats van het gebeuren was de Sigarenberg in Winksele. Dat is een 830 meter lange helling aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5%.

TOCHT VAN IETS MEER DAN 15 UUR

Odeyn reed maar liefst 239 keer de Sigarenberg op. Hij begon aan zijn tocht 's ochtends om 4 uur. En 15 uur en 21 minuten later was het dan zover: Odeyn zat aan 8890 hoogtemeters. Daarmee had hij de hoogte van de Mount Everest netjes overschreden. Wie die effectief wil beklimmen, moet 8848 hoogtemeters overbruggen.

Tegelijkertijd is het voor Odeyn een wel erg pittige duurtraining geworden, want hij legde in totaal een afstand van 393,24 kilometer af met de fiets.