Museeuw verwacht niet dat comeback van Boonen er komt: "Tom Boonen is icoon en hoeft niets meer te bewijzen"

In een Facebook Live van Shimano heeft Johan Museeuw verschillende onderwerpen uit het wielrennen aangekaart. Onder andere ook de eventuele comeback van Tom Boonen, toch één van de verhalen die het meest tot de verbeelding spreken. Museeuw is geen believer.

"Vorig jaar wou Andrea Tafi ook een comeback doen in Parijs-Roubaix, op bijna de leeftijd die ik ook heb. Ik heb hem toen meteen gebeld om te zeggen: 'Ik vind dat geen goed idee, je hebt al die mooie wedstrijden gewonnen en hoeft niets meer te bewijzen.' Dat is voor Tom Boonen net zo", vindt Museeuw. "Boonen hoeft niets meer te bewijzen, aan niemand. Hij is een icoon van de wielersport."

Hij heeft het dus niet meer nodig om in het profpeloton terug te keren. "Alleen is het misschien zo dat hij de wielersport mist en aan een comeback denkt. Maar persoonlijk denk ik niet dat Tom Boonen dit zal doen. Boonen is een clevere jongen die ook na zijn carrière al een stukje de weg heeft gevonden. Op termijn zie ik hem terugkeren in de wielersport als manager of ambassadeur rond een team."

Maar dus geen comeback als wielrenner. "Daar geloof ik zelf niet in en hij fietst ook niet heel veel. Ik denk dat hij één à twee keer in de week fietst en ook al wat kilootjes bijgekomen is. Tom is ook zwaar gevallen op het einde van zijn carrière en dan begin je tegen die risico's van het vak op te zien."

Als Boonen beslist om het toch te doen, zal hij zich ook weer volop moeten kunnen opladen. "Als hij een comeback maakt, is het ook een mentale kwestie om u terug in dat peloton te smijten. In Roubaix moet je in elke kasseizone top vijf of top tien gaan zitten. Dat is niet zo gemakkelijk."