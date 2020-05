Straks Belgische winnares in Helleklassieker? "Denk dat Parijs-Roubaix mij beter ligt dan Ronde van Vlaanderen"

Het zal een hele belevenis zijn als dit najaar voor het eerst in de wielergeschiedenis een Parijs-Roubaix voor vrouwen georganiseerd kan worden. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als de eerste naam op de erelijst een Belgische is. Lotte Kopecky is voorzichtig, maar voelt zich wel geroepen.

In VRT NWS had de renster van Lotto Soudal het over die eerste Parijs-Roubaix bij de vrouwen. Zou de daar winstkansen hebben? "Geen idee", houdt ze zich eerst wat op de vlakte. "Ik denk dat in die wedstrijd dan ook alles moet meezitten. Ik werd al eens vijfde in de Ronde van Vlaanderen, wat ook een lastige wedstrijd is." Dat biedt toch zeker en vast perspectieven. Het is te merken dat Kopecky dat ook wel ziet zitten. "En dan denk ik dat Parijs-Roubaix nog iets meer op mijn lijf geschreven is."