Belgian Cycling heeft conclusie voor BK al getrokken en dit voor zowel wegrit als tijdrit

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad zich er nog officieel moet over uitspreken, zijn ze er bij Belgian Cycling al uit of de BK's in augustus zullen kunnen doorgaan. Dat zal niet het geval zijn, beweert Jos Smets. Opschuiven is dus de boodschap.

De meeste sportbonden - ook de wielerfederatie - zijn opgezet met het advies van de Vlaamse regering richting de federale overheid en gezondheidsexperten voor de exitstrategie, maar het is wel inmiddels doorgesijpeld dat een BK wielrennen in de zomer niet zal kunnen. De wegrit niet en de tijdrit niet. "De nota van Vlaams minister van Sport Ben Weyts over de heropstart van de sportcompetities is klaar en duidelijk: vanaf 1 augustus zijn enkel wedstrijden mogelijk met een beperkt aantal deelnemers en toeschouwers. Massa-evenementen met ongelimiteerd publiek zouden pas opnieuw kunnen vanaf 1 september", schetst Jos Smets in HLN. Een BK in augustus is niet realistisch Zijn er wel andere zaken mogelijk? "Een gewone jeugd-of kermiskoers in augustus is misschien nog bespreekbaar, maar een BK is niet realistisch. Daarom verslepen we alle nationale kampioenschappen, ook die van andere categorieën en disciplines, op z'n minst naar de maand september." Belgian Cycling moet met deze boodschap dus ook naar de UCI stappen. Daarnaast zal de Belgische wielerfederatie met een kalenderontwerp komen voor de Belgische koersen waar het op de internationale kalender nog graag een datum voor wil.