Geen miraculeuze ommekeer: 'CCC gaat wielersport eind 2020 verlaten'

Niet alle wielerploegen zullen heelhuids uit de coronacrisis komen. CCC stevent alvast af op een afscheid. Dat lijkt nu helemaal zeker. Het is zo goed als uitgesloten dat de ploeg rond Greg Van Avermaet in 2021 nog dezelfde hoofdsponsor heeft.

Het Nieuwsblad meldde dinsdagochtend al dat de renners een akkoord hadden bereikt met de ploeg om minstens de helft van de voorziene jaarwedde uitbetaald te krijgen. Wel zou CCC wellicht niet aanblijven als hoofdsponsor, terwijl het zich daar nochtans al contractueel toe verbonden had voor het volgende seizoen.

TEVERGEEFS ONDERHANDELD OVER NOODMAATREGELEN

Van Avermaet & co onderhandelden ook nog over andere noodmaatregelen, echter tevergeefs. Het einde van CCC als hoofdsponsor van een wielerploeg is nu haast zeker. Volgens L'Équipe stapt CCC eind dit jaar uit de wielersport.

De Poolse schoenenfabrikant blijft dan dus ook niet aan boord als cosponsor. Het huidige seizoen nog rondmaken blijkt het maximaal mogelijke. Waarschijnlijk zal er woensdag vanuit de ploeg gecommuniceerd worden.