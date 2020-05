Vinokourov is duidelijk: "Als er geen koersen zijn, denk ik dat onze ploeg volgend jaar zal verdwijnen"

De reden waarom velen in de wielerwereld maar wat blij zijn met de propvolle kalender van de UCI, is het alternatief. Niet meer koersen dit jaar betekent het mogelijke einde. Ook bij het Kazachse Astana, zo laat Alexandre Vinokourov uitschijnen.

De ex-renner had het over de nieuwe kalender in een gesprek met Cyclism' Actu. "Het is in elk geval beter dan niets. Ik denk dat de UCI een mirakel heeft verricht. Het is een groot werk van voorzitter Lappartient en de hele ploeg rond hem. Grote evenementen als de Olympische Spelen en het EK voetbal zijn geannuleerd, voor het overleven van onze sport is het belangrijk dat er dit seizoen gereden kan worden."

Als het toegelaten is, gaat het dit najaar de ene koers na de andere worden. "De kalender zit echt vol, maar ik begrijp dat organisatoren hun koers willen laten doorgaan. Het zal bizar zijn om een Tour te rijden in september en andere koersen nog later, maar voor de fans is het goed dat ze op tv naar de koers kunnen kijken."

Je moet dit jaar overleven

De vraag is: gaat het effectief allemaal kunnen doorgaan en wat als dat niet het geval is? "We doen het maximum met de ploeg en de sponsors. Ook in Kazakhstan is het moeilijk. Je moet dit jaar overleven en zonder koersen is dat moeilijk voor het wielrennen. Komt mijn ploeg ook in gevaar zonder te koersen in 2020? Ik denk van wel, zoals alle andere ploegen."

Want zij die het geld binnenbrengen om het voortbestaan van ploegen te geranderen, krijgen dan geen return. "Sponsors willen visibiliteit. Als er geen koersen zijn, denk ik dat onze ploeg volgend jaar zal verdwijnen."